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İğrenç sözleri duyanlar şok oldu! Çocukları istemedi, boşanma aşamasındaki eşine saldırmaya çalıştı | Öfkeli adamı zor zapt ettiler

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#İstanbul#Esenyurt#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 11:26

Esenyurt’ta bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin yanına çocuklarını bırakmak isteyince ortalık karıştı. Öfkeli adam çocukları istemediğini söyleyerek kadına önce hakaret etti, ardından ise araç içerisinde saldırmaya çalıştı. Aracın kapısını açıp terör estiren adam, çocuklarına da anneleri hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulunan şahıs çevredeki vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 8 yıllık evliliğini bitirmek isteyen Serra Biber, eşi tarafından sürekli olarak psikolojik baskı gördü. Dün ise babalarını görmeleri için çocuklarını yanına götürdüğünde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Öfkeli adam ilk olarak çocukları istemediğini, götürmesi gerektiğini söylerken, ardından eski eşine bağırmaya başladı. Ardından hakaret ve küfürler etmeye başlayan adam çocuklara anneleri hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulunarak kadına saldırmak istedi.

İğrenç sözleri duyanlar şok oldu Çocukları istemedi, boşanma aşamasındaki eşine saldırmaya çalıştı | Öfkeli adamı zor zapt ettiler

ÇOCUKLARA TRAVMA YAŞATTI

Çocuklarına dönerek annelerinin kendisini aldattığını söyleyen adamın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, olaya şahit olan çocukların yaşadığı travmaya dikkat çekti.

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İğrenç sözleri duyanlar şok oldu Çocukları istemedi, boşanma aşamasındaki eşine saldırmaya çalıştı | Öfkeli adamı zor zapt ettiler

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar öfkeli kocayı sakinleştirmeye çalışırken, Serra Biber ise o anları kayda aldı. Olayın ardından iki tarafında karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olurken, yaşanan saldırı ve hakaretler anbean kameraya yansıdı. 

İğrenç sözleri duyanlar şok oldu Çocukları istemedi, boşanma aşamasındaki eşine saldırmaya çalıştı | Öfkeli adamı zor zapt ettiler

"TEDİRGİNİM, NE YAPABİLİR BİLMİYORUM"

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından saldırıya uğrayan Serra Biber, "Boşanma aşamasındaki eşimle sorun yaşadım bugün. Çocuklarım babalarını görmek istedi ve hep takıldığı kafeye gittik. Zaten sabah saatlerinden itibaren devam eden davalarımızdan ötürü tehdit mesajları alıyordum. Ben ne olursa olsun çocuklarımı babalarından ayırmak istemedim ve gittiğimizde çocukları istemediğini söyledi. O sırada aramızda sözlü bir tartışma çıktı ve ardından boşanma aşamasındaki kocam bana saldırdı. Olay anında çocuklarımın duymaması gereken hakaretlerde bulundu. 4-5 kişi onu uzaklaştırmaya çalıştığında ben de aracımı çalıştırarak kaçmaya çalıştım. Bu sefer ise onu ezmeye çalışıyorum diye beni şikayet etti. Olayın ardından tabi ben de şikayetçi oldum. Normalde hiçbir zaman bu şekilde tepki göstermiyordu, çocukları ile arasında bir sorun yoktu. Biz 8 yıllık evliyiz ve son 1 yıldır da boşanma aşamasındayız. Boşanma davası dışında mal bölüşümü ile alakalı farklı davalarımız da var. Tabi ki bugün yaşananların ardından tedirginim. Bugün gördüğüm o gözlerindeki öfkeden sonra ne yapabilir bilmiyorum. Her şeyin dışında yaşanan olayda çocuklarım aşırı korktu. Benimle ifade vermek için karakola dahi gelemediler. Zaten ben de çok fazla bu duruma onları sokmak istemiyorum ama artık babalarından uzak tutmaya çalışacağım" dedi.

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#İstanbul#Esenyurt#Darp

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