İğrenç olayda 5 kişi tutuklandı

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Tekirdağ Malkara’da yaşayan Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı S.Y.’yi 2 Ağustos’ta hastaneye götürdü. Vücudunda morluklar olan bebeğin annesi Yeniçeri, doktorlara, çocuğu bıraktıkları komşusunun düşürerek yaraladığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı S.Y.’yi yeniden hastaneye götürdü. Baygın halde olan S.Y.’yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y.’nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.’den alınan DNA örneklerini incelenmek üzere Adli Tıp’a gönderdi.

KARDEŞİ KORUMA ALTINDA

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakiye Yeniçeri, kızının, bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı. Bakiye Yeniçeri’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edilen Bakiye Yeniçeri, ‘çocuğu ihmal’ suçundan tutuklandı. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan S.Y.’nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuğu tutuklandı. Bakiye Yeniçeri’nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (33) ve bebeği evine bıraktığı Kani A. (35) da Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorgularının ardından tutuklandı. Yeniçeri, savcılıktaki ifadesinde, kızını komşularına bıraktığını, sonrasında evde banyo yaptırırken bebeğin bezinde kan gördüğünü, kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini söyledi. Tutuklanan annenin 2 yaşındaki kızını “uyanmadığını” belirterek 3 gün sonra hastaneye götürdüğü ortaya çıktı.

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‘ANNE DELİLLERİ GİZLEDİ’

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün önceki akşam yaptığı açıklamada, minik S.Y.’nin cinsel istismara uğradığının Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’nun kati raporuyla kesinleştiğini kaydetmişti. Gürcün, “Anne çocuğun uğradığı cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Maalesef ne yazık ki, evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda” dedi.

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Öte yandan, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren minik S.Y.’nin, hayati tehlikesi devam ediyor.