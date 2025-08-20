×
HABERLERGündem Haberleri

İğrenç olaya gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#KONYA#Karatay#Cinsel İstismar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 07:00

KONYA’nın Karatay ilçesinde oturan ve 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan şüphelenen aile, 10 Ağustos’ta çocuklarını hastaneye götürdü.

Çocuğun, hastanede yapılan kontrolünde cinsel istismara uğradığı belirlendi. Aile, bunun üzerine polis merkezine gidip şikâyette bulundu. Polis ekipleri, şikâyetin ardından çalışma başlattı.

250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Polis, çocuğun oturduğu mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 11 suçtan kaydı olan Ahmet Ö.’nün sokakta gördüğü küçük çocukla birlikte binaya girdiğini ve birlikte çatıya çıktıklarını belirledi. Ahmet Ö., önceki akşam polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

