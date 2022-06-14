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İğrenç olay! Torununa cinsel istismarda bulunmuş, 32 yıla kadar hapsi isteniyor

#İstanbul#Sultanbeyli#Cinsel İstismar
İğrenç olay Torununa cinsel istismarda bulunmuş, 32 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Sultanbeyli'de torununa cinsel istismarda bulunan A.T. isimli şüphelinin yaklaşık bir ay önce tutuklandığı ve hakkında dava açıldığı açıklandı.

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A.T. isimli şüphelinin 14 yaşındaki torununa 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu raporuyla da tespit edilen cinsel istismar olayında, şüpheli A.T.'nin 32 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta şüpheli A.T.'nin torununa cinsel istismarda bulunarak, tehdit ettiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Şüphelinin 13 Mayıs'ta Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğun Nitelikli cinsel istismarı' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandığı belirtilen açıklamada, 10 Haziran tarihinde aynı suçlamalarla dava açıldığı bildirildi. Şüpheli A.T.'nin 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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#İstanbul#Sultanbeyli#Cinsel İstismar

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