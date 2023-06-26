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İğrenç olay! Küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı

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#ŞANLIURFA#Polis#Mahkeme
İğrenç olay Küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 16:18

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Suriye uyruklu kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan H.Ç., (60) tutuklandı.

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Olay, Camikebir Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Kahve işleten H.Ç., mahallede oturan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki kız çocuğuna şeker alma bahanesiyle iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar bu sırada çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilere yol açmasının ardından harekete geçen polis ekipleri H.Ç.'yi tespit edip gözaltına aldı. Emniyette art niyetli olmadığını ve cinsel istismarda bulunmadığını iddia eden H.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İğrenç olay Küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı

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Siverek Kaymakamlığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, "İlçemiz Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir" bilgisini paylaştı.

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#ŞANLIURFA#Polis#Mahkeme

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