Ä°ÄŸrenÃ§ olay komÅŸunun ses kaydÄ±yla polise baÅŸvurmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Kepez ilÃ§esindeki bir sitede oturan E.S.C., arkadaÅŸlarÄ±na annesi R.Ã‡. ile annesinin birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Turgay K.â€™nin 3 yÄ±ldÄ±r cinsel istismarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan biri, ailenin komÅŸusu Åžerife G.'ye yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. Bunun Ã¼zerine Åžerife G., Ã§ocuÄŸun sÃ¶ylediklerini ses kaydÄ±na alÄ±p polise gitti. Åžerife G., Turgay K. ve R.Ã‡.'den ÅŸikayetÃ§i oldu.

Åžerife G.'nin aldÄ±ÄŸÄ± ses kaydÄ±nda E.S.C.'nin arkadaÅŸÄ± ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"E.S.C., bana babasÄ±nÄ±n kendisine cinsel istismarda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. AÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yine de dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bana 'Polisi arayÄ±n, babamÄ± ÅŸikayet edin' dedi. Sesini Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± zaman babasÄ± dÃ¶vÃ¼yormuÅŸ. Annesi tekstil iÅŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tatil zamanlarÄ±nda annesinin olmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda bunu yapÄ±yormuÅŸ. 2- 3 yaÅŸÄ±ndan beri yapÄ±yormuÅŸ."

KÃœÃ‡ÃœK KIZ BENZER Ä°FADE VERDÄ°, ANNESÄ° 'YALAN SÃ–YLÃœYOR' DEDÄ°

Åžikayet Ã¼zerine polis, Turgay K. ile R.Ã‡.'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len E.S.C., Ã‡ocuk Ä°zlem Merkezi'nde uzman gÃ¶zetiminde ses kaydÄ±nda arkadaÅŸÄ±na anlattÄ±ÄŸÄ±na benzer ifade verdi. R.Ã‡. polisteki ifadesinde eÅŸinin bÃ¶yle bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ocuÄŸunun yalan sÃ¶ylediÄŸini belirtti. R.Ã‡. ifadesinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±.

Ã‡OCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Turgay K. ise emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. E.S.C., Aile ve Sosyal Hizmetler Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±.

'BABAM BÃ–YLE YAPIYOR' DEMÄ°Åž

YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r E.S.C.'nin emanet edildiÄŸi komÅŸu Åžerife G., Ã§ocuÄŸun kendisinde kaldÄ±ÄŸÄ± zaman iÃ§inde odasÄ±ndan uzun sÃ¼re Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Onu camdan takip etmeye baÅŸladÄ±m. Oyuncak bebekleri Ã¼st Ã¼ste koyarak yanlÄ±ÅŸ davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. 'Ne yapÄ±yorsun? BÃ¶yle oyunlar yanlÄ±ÅŸ' dedim. O da 'Åžerife Teyze aramÄ±zda kalsÄ±n, babam bana bÃ¶yle bÃ¶yle yapÄ±yor' dedi" diye konuÅŸtu.

'KIZI YAPTIKLARINI ANLATTI, ANNESÄ° YANINDAN KOVDU'

Ã‡ocuÄŸun annesine gidip olayÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Åžerife G., "Annesi sÃ¶ylediklerimi kabul etmedi. KocasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±na 1 yaÅŸÄ±ndan beri evladÄ± gibi baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ben de kÄ±zÄ±na sahip Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± sÃ¶yledim. O da kocasÄ± ile konuÅŸup bana haber vereceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. O sÄ±rada kÄ±zÄ± geldi. KÄ±za annesinin yanÄ±nda baÅŸÄ±na gelenleri anlatmasÄ±nÄ± sÃ¶yledim. KÄ±z da babasÄ±nÄ±n kendisine yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmaya baÅŸladÄ±. Annesi o an kÄ±zÄ±nÄ± kovarak odasÄ±na gitmesini istedi. Ben de susturmamasÄ± gerektiÄŸini, kÄ±zÄ±nÄ±n bir suÃ§u olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttim. Benden kimseye sÃ¶ylemememi istedi. 2 saat sonra beni aradÄ± ve kocasÄ±nÄ±n Kur'an Ã¼zerine yemin ederek bÃ¶yle bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini haber verdi" diye konuÅŸtu.

R.Ã‡.'nin komÅŸularÄ±, ailenin 8 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun da babaannesinin yanÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ailenin 5 yÄ±ldÄ±r da aynÄ± mahallede oturduÄŸunu sÃ¶yledi.

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