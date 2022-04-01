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İğrenç olay hastanede ortaya çıktı! Üvey baba gözaltında

#Diyarbakır#Çocuk İstismarı#Gözaltı
İğrenç olay hastanede ortaya çıktı Üvey baba gözaltında

Diyarbakır'da, şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan E.K. (17), ifadesinde üvey babası Ş.K.'nin (43) 4 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ş.K. gözaltına, E.K. ise korumaya alındı.

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Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastaları Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle giden E.K.'nin, yapılan muayenesinde, hamile olduğu belirlendi.

Doktorların 18 yaşından küçük olduğu için durumu yetkililere bildirmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

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ÜVEY BABA GÖZALTINDA

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.K., 4 yıldır üvey babası Ş.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.

Polis, Ş.K.’yi gözaltına alırken, E.K. ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Diyarbakır#Çocuk İstismarı#Gözaltı

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