İğrenç olay! Erkek çocuğa kamyonda cinsel istismar için istenen ceza belli oldu

Denizli'de kaldığı yurttan, geçen ocak ayında kaçan ve İzmir'e gitmek için otostop yapan K.S.'yi gören kamyon şoförü O.K. çocuğu, "Ben Burdur'a gidiyorum, oradan otobüsle İzmir'e gidersin" diyerek aracına aldı. İddiaya göre kamyonda çocuğa cinsel içerikli filmler izleten O.K., bir süre sonra da cinsel istismarda bulundu.

O.K., Burdur girişinde Kışla Mahallesi yakınlarında uyumak için kamyonu park ettiği sırada K.S., kamyondan inip, yakındaki Burdur Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne giderek güvenlik görevlisine durumu anlattı. Güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamyon şoförü O.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından O.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.S. ise korumaya alındı.

Savcı, O.K. hakkında 'taciz', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. O.K.'nin suçlamaları kabul etmediğinin belirtildiği iddianame, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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