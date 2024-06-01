İğrenç olay canlı yayında ortaya çıkmıştı! Birlikte yaşadığı kadının 'kayıp' dediği kızlarına istismardan tutuklandı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ekşiliyurt Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için 29 Mayıs günü bir televizyon programına katıldı. Kayıp olduğu belirtilen 2 kız ise dün aynı televizyon programına çıktı. F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Yalnız’ın cinsel istismarına uğradıklarını söyledi. Yalnız, ise 2 kızın kendisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü.

MÜGE ANLI İSYAN ETTİ: TERBİYESİZ ADAM

Programın sunucusu Müge Anlı, "Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptığının bütün videoları elimde. Ahlaksız... Nasıl aramaya geldin. Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip ararsın ya? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde" dedi.

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"DÖRDÜNÜZ BENİM KARIM OLACAKSINIZ"

Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını programda anlatan F.T.B., "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Satırla saldırıyordu, dövüyordu. 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu" dedi.

Selahattin Yalnız ise asıl mağdurun kendisi olduğunu anlatarak, "Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismar videoları bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Uyutarak istediklerini yaptılar" diye konuştu.

Kızların programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Polis, Selahattin Yalnız'ı evinde gözaltına alarak, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında dün Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

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Yalnız'ın emniyet binasına getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyenler, polis ekipleri tarafından engellendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ise serbest bırakıldı.