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Halil YILMAZ/DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 17:52,Son Güncelleme:/

İğrenç iddiayı stajyer avukat duyurmuştu! Suç duyurusunda bulundu...

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İğrenç iddiayı stajyer avukat duyurmuştu! Suç duyurusunda bulundu...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla avukat M.K.'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden stajyer kadın avukat Öykü A.(23), Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan, stajyer avukat Öykü A. sosyal medyada, "Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" yazılı bir mesaj paylaştı.

Paylaşımın ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Öykü A., Avukat M.K. hakkında “Nitelikli cinsel saldırı", “Cinsel taciz", “Cebir ve şiddet kullanarak hürriyetinden yoksun kılma" ve “Şantaj" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Başsavcılık soruşturma başlattı.

Stajyer avukat cinsel saldırıyı duyurdu, İstanbul Barosu harekete geçti
Stajyer avukat cinsel saldırıyı duyurdu, İstanbul Barosu harekete geçti!
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