İğrenç iddia! Serbest kaldılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Merkez Bankasından piyasaya müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya müdahale#Merkez Bankası
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Galatasarayda pişman eden karar Fatih Terim...Galatasaray'da pişman eden karar! Fatih Terim...#Galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faizden rahatsızımCumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faizden rahatsızım#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dev kuruluştan Türkiye değerlendirmesi Büyüme rakamları revize edildiDev kuruluştan Türkiye değerlendirmesi! Büyüme rakamları revize edildi#OECD
İşte cani babanın ifadesi Görüntüler infial yaratmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktıİşte cani babanın ifadesi! Görüntüler infial yaratmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktı#İşkence
Omicron paniği büyüyor... Kötü haber Kanadadan geldiOmicron paniği büyüyor... Kötü haber Kanada'dan geldi#Koronavirüs
Komplo teorisyenleri Omicronun anlamını çözdüKomplo teorisyenleri Omicron'un anlamını çözdü!#Omicron
Türkiye beyaza büründü Meteoroloji uyarmıştı... Yoğun kar: 10 santime ulaştıTürkiye beyaza büründü! Meteoroloji uyarmıştı... Yoğun kar: 10 santime ulaştı#Meteoroloji
Son fırtına normal miydi... İstanbulun belalısı: LodosSon fırtına normal miydi?... İstanbul'un belalısı: Lodos#Lodos
Korkunç gerçek ortaya çıktı... Kan donduran emirKorkunç gerçek ortaya çıktı... Kan donduran emir#Dünya
Beklenmedik ayrılık, Pereira depremi Yeni hoca Süper Ligden...Beklenmedik ayrılık, Pereira depremi! Yeni hoca Süper Lig'den...#Fenerbahçe
Yıldız futbolcunun korku dolu anları Beyzbol sopasıyla saldırdılar...Yıldız futbolcunun korku dolu anları! Beyzbol sopasıyla saldırdılar...#Gabriel
Kripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun Sahibi izini kaybettirdiKripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun! Sahibi izini kaybettirdi#Bitrota
Meghan onu kullandı, Harry bir gün çok pişman olacakMeghan onu kullandı, Harry bir gün çok pişman olacak#Meghan Markle
HABERLERGündem Haberleri

İğrenç iddia! Serbest kaldılar

#Antalya#Cinsel İstismar#Döşemealtı İlçesi
İğrenç iddia Serbest kaldılar

Antalya'da kuaför Z.K. (35), sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

Haberin Devamı

Olay, 29 Kasım günü saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı ormanında meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyip eğlenen Z.K. ile erkek arkadaşı Y.T., ardından eve gitmek üzere otomobille yola çıktı.

Düzlerçamı'na gelen Y.T. aracı ormana doğru sürdü. Burada Z.K.'yı darbedip zorla birlikte olan Y.T., daha sonra D.A. ve M.D. adlı arkadaşlarını çağırdı. Belirtilen adrese gelen Y.T.'nin iki arkadaşı da Z.K.’ye cinsel saldırıda bulundu. Z.K.'yı ormanda bırakan Y.T. ile arkadaşları otomobille bölgeden ayrıldı.

Polisi arayan Z.K., başından geçenleri anlatıp 3 şüpheliden şikayetçi oldu. Z.K.'nin yapılan kontrolünde sperm bulgularına rastlandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Cinsel İstismar#Döşemealtı İlçesi

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil