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İstanbul DHA -
Haber Giriş: 11.03.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Sokak ortasında dövüldü

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İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Sokak ortasında dövüldü

Kağıthane'de çocuklara tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir süredir çocukları taciz ettiği öne sürülen kişiyi takip etmeye başladı. Şüpheli kişi, elinde poşetlerle sokakta ilerlerken mahalle sakinleri peşinden koşmaya başladı.

SOKAK ORTASINDA DÖVÜLDÜ

Yakalanan şüpheli kişi, sokak ortasında dövüldü. Mahalle sakinleri, şüpheli kişiyi döverken bir yandan da cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı Sokak ortasında dövüldü

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