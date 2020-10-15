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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

İğrenç iddia! Çocukları taciz eden bakkal tutuklandı

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İğrenç iddia! Çocukları taciz eden bakkal tutuklandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bakkal işleten S.K. (27), yaşları 6 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Yaşları 6 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğunun aileleri, Yukarı Hereke Mahallesi’nde bakkal işleten S.K. hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, şikayet üzerine soruşturma başlattı. Uzmanlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındıktan sonra S.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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