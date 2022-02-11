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İğrenç iddia! Can Kıraç’ın torununa yakalama kararı

#İzmir#Taciz#Mahkeme
İğrenç iddia Can Kıraç’ın torununa yakalama kararı

İZMİR’in Çeşme ilçesinde, villada düzenlenen yılbaşı gecesi partisinde, iddiaya göre, İnan Kıraç’ın ağabeyi Can Kıraç’ın torunu C.A.K. ve İstanbullu iş insanının torunu olduğu belirtilen T.K.S., 14 yaşındaki J.K.’ye cinsel istismar ve cinsel tacizde bulundu. Olaydan sonra gözaltına alınan T.K.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, adresinde yapılan aramada bulunamayan C.A.K.’nin Amerika’ya gittiği tespit edildi. C.A.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Olay, geçen yılbaşı akşamında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen gençler, yılbaşı partisi için bir villada toplandı. Villada bulunanlar arasında Can Kıraç’ın 17 yaşındaki torunu C.A.K. ve İstanbullu iş insanının torunu olan T.K.S. de yer aldı. İddiaya göre, Almanya'dan ailesiyle Çeşme'ye tatile gelen 14 yaşındaki J.K. 15 yaşındaki T.K.S. tarafından cinsel tacize, C.A.K. tarafından ise cinsel istismara uğradı. Gece saat 02.00 sıralarında J.K., babası E.K. tarafından partinin yapıldığı villadan alınıp eve götürüldü.

ANNESİ HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Eve gelen J.K. alkolün de etkisiyle kusarken, iddiaya göre kızının hareketlerinden şüphelenen anne C.K., kızıyla konuştu ve istismarı öğrendi. Bunun üzerine baba E.K. polise giderek şikayetçi oldu. J.K.'nin 1 Ocak'ta saat 14.30’dan 17.30’a kadar Çocuk İzlem Merkezi’nde verdiği ifadenin ardından T.K.S. ve C.A.K. hakkında gözaltı kararı verildi. T.K.S. polis ekiplerince Çeşme’de yakalandı. Çocuk İzlem Merkezi’nde ifade veren T.K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AMERİKA’YA GİTMİŞ

İstanbul’a gittiği belirlenen C.A.K.’nin yakalanması için Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün saat 18.00 sıralarında İstanbul’a yazı yazıldı. C.A.K.’nin evine giden ekiplere C.A.K’nin sinemada olduğu söylenirken, telefonlarının da kapalı olduğu tespit edildi. C.A.K.'ye ulaşamayan ekipler, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen yurt dışına çıkış yasağı bulunmayan C.A.K.'nin, 2 Ocak’ta sabahın erken saatlerinde İstanbul Havaalanı’ndan Amerika Birleşik Devletleri’ne gittiğini belirledi.

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