İğrenç görüntüler: Burada imal ediyorlardı! Tonlarcası imha edildi

İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren ruhsatsız imalathaneye yapılan denetimde, gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden görüntülerle karşılaşıldı. Yapılan incelemelerde, üretimde gıdaya uygun olmayan malzemelerin kullanıldığı, şalgamların doğrudan yerle temas ettiği, üretimin tuvalet ile iç içe olduğu, ürünlerin küflendiği ve bozulduğu belirlendi.

10 TON SAĞLIKSIZ ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdikleri denetimlerde, insan sağlığı açısından tüketilmesi sakıncalı olan yaklaşık 10 ton şalgamı tespit etti. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından söz konusu ürünler imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi.

Denetimler kapsamında, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı tespit edilen M. E.'ye (71) ait olan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen imalathane, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi.

‘HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Yıldız, “Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanlara karşı denetimlerimizi kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde sürdürüyoruz. Halk sağlığı kırmızı çizgimiz” dedi.