×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vatandaşa bunu yedireceklerdi... Baklava imalathanesinde iğrenç görüntü! Kutuları açan ekipler gözlerine inanamadı

Güncelleme Tarihi:

#Baklava#Şanlıurfa#Tatlı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 16:47

Şanlıurfa’da, baklava üretimi yapan bir işletmenin deposunda gerçekleştirilen denetimde, 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi. Tüketilmesi insan sağlığı açısından sakıncalı olan yaklaşık 11 ton bozuk ceviz içi, imha edilmek üzere belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek depodan çıkarıldı.

Haberin Devamı

Şanlıurfa’da zabıta ve Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir baklava imalathanesinde denetim yapıldı.

Vatandaşa bunu yedireceklerdi... Baklava imalathanesinde iğrenç görüntü Kutuları açan ekipler gözlerine inanamadı
Denetim sırasında, yurt dışından ithal edildiği belirlenen ve hijyenik olmayan koşullarda depolanan yüzlerce koli ceviz içi incelendi.
Vatandaşa bunu yedireceklerdi... Baklava imalathanesinde iğrenç görüntü Kutuları açan ekipler gözlerine inanamadı
Kolilerdeki ürünlerin büyük kısmının küflenmiş, güvelenmiş ve kurtlanmış olduğu tespit edildi. Tüketilmesi insan sağlığı açısından sakıncalı olan yaklaşık 11 ton bozuk ceviz içi, imha edilmek üzere belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek depodan çıkarıldı.
Vatandaşa bunu yedireceklerdi... Baklava imalathanesinde iğrenç görüntü Kutuları açan ekipler gözlerine inanamadı

Haberin Devamı

Baklava imalatı yapan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşa bunu yedireceklerdi... Baklava imalathanesinde iğrenç görüntü Kutuları açan ekipler gözlerine inanamadı

Vatandaşa bunu yedireceklerdi... Baklava imalathanesinde iğrenç görüntü Kutuları açan ekipler gözlerine inanamadı

Vatandaşa bunu yedireceklerdi... Baklava imalathanesinde iğrenç görüntü Kutuları açan ekipler gözlerine inanamadı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baklava#Şanlıurfa#Tatlı

BAKMADAN GEÇME!