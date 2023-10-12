İğrenç ‘baba’ya mahkeme acımadı

Haberin Devamı

Ankara’da su tesisatçısı B.D. (49), 2015 yılında 15 yaşında olan kızı M.D.’ye (23) cinsel istismarda bulundu. B.D., “Bu olayı annene söylersen seni de ağabeyini de öldürürüm” diyerek kızını tehdit etti. Olaydan sonra hamile kalan M.D., kilo alması ve annesinin durumu fark etmesi üzerine erkek arkadaşından hamile kaldığını söyledi. M.D. ailesi ile birlikte özel bir kliniğe giderek bebeği aldırdı. Ancak M.D., 2016 yılında babasının cinsel istismarı nedeniyle yine hamile kaldı. Kız çocuğu dünyaya getiren M.D., doğumdan hemen sonra bebeğini evlatlık verdi. 4 yıl boyunca cinsel istismara uğrayan M.D., 2019 yılında durumu annesine anlattı. Anne ve kızının şikâyeti üzerine gözaltına alınan B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DNA TESTİ YAPILDI

Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl 1 Ekim’de görülen davanın 4’üncü duruşmasında, sanık B.D.’nin yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verildi. Yargılama aşamasında, 2016 yılında dünyaya gelen kız çocuğunun B.D.’den olduğu yönünde Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen DNA raporu da dava dosyasına girdi. Raporda, kız çocuğu ile sanık baba B.D.’nin DNA profillerinin uyumlu olduğu ve yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği belirtildi. Bunun üzerine B.D., 7 Ekim’de tutuklandı.

Haberin Devamı

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın söz konusu eylemi değişik zamanlarda gerçekleştirdiğini belirterek, sanık B.D.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 64 yıl 1 ay 15 gün, ‘tehdit’ suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.