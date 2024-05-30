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İğrenç abiye 34.5 yıl

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#Konya#Seydişehir#Cinsel İstismar
İğrenç abiye 34.5 yıl
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 07:00

Konya Seydişehir’de Kuran kursuna giden E.B. (16), geçen yıl ağustos ayında eğitmenine, ağabeyi V.B.’nin (21) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

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Eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi. İhbar sonrası fabrikada çalışan V.B. gözaltına aldı.

7 YIL BOYUNCA KARDEŞİNİ İSTİSMAR ETMİŞ

V.B. ifadesinde, “2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de kullanmak istiyordu. ‘Arabamı kullanmak istersen, benimle ilişkiye gireceksin’ dedim; kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti” dedi. V.B. ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. E.B., ağabeyi V.B.’nin 2016’dan 2023’e kadar ailesinin evde olmadığı sıralarda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. V.B.’nin diğer kız kardeş A.B.’ye (17) de sarkıntılıkta bulunup taciz ettiği ortaya çıktı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıkan tutuklu sanık V.B., “Kardeşim E.B., bana iftira atmıştır. Diğer kız kardeşim A.B.’ye de bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, V.B.’ye ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 30 yıl, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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#Konya#Seydişehir#Cinsel İstismar

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