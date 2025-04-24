İğneada davası silbaştan

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Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023’te sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde bungalovların bulunduğu tesise ulaşmış, bunların da etkisiyle bungalovlar sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmış, ormanda mahsur kalanlardan 6’sı selin olduğu gün kurtarılmıştı. Bölgede 5 Eylül’de Rahile Şimşek ve Suna Duman’ın, 6 Eylül’de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar’ın, 7 Eylül’de ise Ahmet Baki Şimşek’in cansız bedeni bulunmuştu.

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İŞLETME SAHİBİNE 11 YIL HAPİS CEZASI

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olaya ilişkin açılan davanın 8 Kasım 2024 tarihli son duruşmasında tutuklu sanık işletme sahibi Bülent Bayrak ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Diğer tutuksuz sanıklardan Cenan A. ile Büşra G. 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmış, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin devam etmesine, bu kişilerin 2 yıl turizm faaliyetlerinden men edilmesine hükmedilmiş, sanık Sevcan U.’nun ise beraatına karar verilmişti. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından ölenlerin yakınları, karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurmuştu.

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nce yapılan değerlendirmede, “işletme sahibi tutuklu sanık hakkında failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zamanın nazara alınmak suretiyle fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde ceza maddesinde öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hüküm olunması gerekirken 6 kişinin sele kapılarak ölmesinde ve 3 kişinin yaralanmasında asli kusurlu olduğu, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerektiği” belirtildi.

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DOSYA GERİ GÖNDERİLDİ

İstinaf mahkemesi, Bülent Bayrak hakkında uygulanan ceza indiriminin, sanığın adli sicil kaydının içeriği, dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği ve fiilden sonraki davranışları nedeniyle uygulanmaması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu. Cenan A. hakkında da ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan hüküm kurularak sanığa ek savunma hakkının tanınmadığı belirtildi. Dava dosyası, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.