MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIğdır'ın Halfeli beldesindeki 1 sokak karantinaya alındı
GeriGündem Iğdır'ın Halfeli beldesindeki 1 sokak karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 17:29,Son Güncelleme:

Iğdır'ın Halfeli beldesindeki 1 sokak karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Iğdır'ın Halfeli beldesindeki 1 sokak karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

IĞDIR'ın Halfeli beldesindeki 1 sokak, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan Tuna Sokak'ya yaşayan ailede koronavirüs teşhis edildi. Bunun üzerine Tuna Sokak'ın karantina altına alınmasına karar verildi. Sokak, jandarma tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı. 

Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Ergin Sarıtaş, koronavirüs vakası üzerine Tuna Sokak'ta yaşayan 57 kişiye test yapıldığını, bu testlerin tamamının negatif çıktığını bildirdi. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle