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HaberlerGündem HaberleriIğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Akkuş’a 7 yıl 6 ay hapis cezası
GeriGündem Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Akkuş’a 7 yıl 6 ay hapis cezası  
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 21:00 | Son Güncelleme:

Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Akkuş’a 7 yıl 6 ay hapis cezası  

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Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Akkuş’a 7 yıl 6 ay hapis cezası  

Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’a silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş, 15 Mayıs 2020 günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Akkuş, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Iğdır 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akkuş, bugün 8’inci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan Akkuş, son savunmasını yaptı. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Yaşar Akkuş hakkında gizli tanık beyanları ve yürütmüş olduğu siyasi faaliyetler sebebiyle ‘terör örgütü üyesi’ olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis verildi.

Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Akkuş’a 7 yıl 6 ay hapis cezası

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