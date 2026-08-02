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Iğdır'ın asırlık mirası 'Karabatak kolyesi' yeni neslin gözdesi oldu

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#Iğdır#Karabatak Kolyesi#Kültürel Miras
Iğdırın asırlık mirası Karabatak kolyesi yeni neslin gözdesi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 09:02

Iğdır’da kuşaktan kuşağa aktarılan, dirayet, mücadele ve umudu simgeleyen asırlık 'Karabatak' kolyesi, şimdilerde gençlerin ve yeni evlenen gelinlerin de ilgisiyle yeniden trend oldu.

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Adını karabatak kuşundan alan kolye, dirayeti, mücadeleyi ve umudu simgeliyor. Geleneksel olarak anneler, kızlarının düğününde Karabatak gerdanlığını takarak, "Hayat ne getirirse getirsin güçlü ol, mücadeleden vazgeçme, umudunu kaybetme" nasihatinde bulunuyor.

Iğdırın asırlık mirası Karabatak kolyesi yeni neslin gözdesi oldu

Karabatak kolyede yer alan siyah boncuklar Türk kadınının gücünü ve dayanıklılığını, hilal güveni ve korunmayı, yıldızlar ise umudu temsil ediyor. Türkiye'de yalnızca Iğdır'da kadınlar tarafından kullanılan Karabatak kolyesi, bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Iğdırın asırlık mirası Karabatak kolyesi yeni neslin gözdesi oldu

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"TASARIMI BİRÇOK KEZ DEĞİŞTİ"

Kuyumcu Murat Aras, Karabatak kolyesinin sadece bir takı olmadığını belirterek, "Asırlar önce üretilmiş örnekleri var. O dönemin ustaları bu kolyeleri 14 ya da 22 ayar altınla, tamamen el emeği ve göz nuruyla üretirdi. Kolyelerde yer alan çiçek motifi, toprağın bereketini simgeliyor. Yıllar içerisinde tasarımı birçok kez değişti. Karabatağı sadece altın kolye ya da bir gerdanlık olarak görmemek lazım. Karabatak bizlere bırakılan en büyük mirastır. Sadece Iğdır'da satılıyor. 14 ve 22 ayar seçenekleri ile mavi ve siyah taşlı modelleri bulunuyor" diye konuştu.

Iğdırın asırlık mirası Karabatak kolyesi yeni neslin gözdesi oldu

"ARTIK TREND HALİNE GELDİ"

Geçmişte daha çok anne ve babaannelerin kullandığı Karabatak kolyesinin bugün gençler arasında da ilgi gördüğünü ifade eden Aras, "Son dönemlerde gençlere ve yeni evlenen gelinlere hediye olarak verilmeye başlandı. Günümüzde de yoğun ilgi görüyor. Artık trend haline geldi" dedi.

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#Iğdır#Karabatak Kolyesi#Kültürel Miras

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