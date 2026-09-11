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Iğdır'dan acı haber: Askeri araç devrildi, 1 şehit, 2 yaralı

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#Iğdır#Askeri Araç#Şehit
Iğdırdan acı haber: Askeri araç devrildi, 1 şehit, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 17:15

Iğdır’ın Aralık ilçesinde devriye görevi sırasındaki askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi.

Iğdırdan acı haber: Askeri araç devrildi, 1 şehit, 2 yaralı

Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Iğdırdan acı haber: Askeri araç devrildi, 1 şehit, 2 yaralı

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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#Iğdır#Askeri Araç#Şehit

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