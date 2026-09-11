Iğdır'dan acı haber: Askeri araç devrildi, 1 şehit, 2 yaralı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 17:15
Iğdır’ın Aralık ilçesinde devriye görevi sırasındaki askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi.
Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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