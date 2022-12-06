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Iğdır'daki kuzen kavgasında silahlar konuştu!

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#Iğdır#Silahlı Kavga#Deniz Vural
Iğdırdaki kuzen kavgasında silahlar konuştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 02:20

Iğdır’da eski bir husumet yüzünden amca çocukları tarafından silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

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Olay, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan akraba iki aile arasında geçen yıl arazi yüzünden yaşanan husumet nedeniyle bugün amca çocukları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Deniz Vural ile kardeşi Adem Vural, kuzenleri Erdal V. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Erdal V. olay yerinden kaçarken, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kardeşlerden Deniz Vural (26) hayatını kaybetti, Adem Vural'ın ise tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, akraba iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde ve yaralıların bulunduğu hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Zanlı Erdal V.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)

 

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#Iğdır#Silahlı Kavga#Deniz Vural

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