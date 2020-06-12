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Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Iğdır'da yıldırım düşen ev yandı

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Iğdır'da yıldırım düşen ev yandı
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IĞDIR’da merkeze bağlı Akyumak köyünde boş bir eve düşen yıldırım ile birlikte yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünde dün saat 23.30 sıralarında sağanak yağış sırasında Atış ailesine ait eve yıldırım düştü. Orhan Atış ve eşinin 3 ay önce ABD'de yaşayan oğullarını ziyarete gittikleri için kimsenin olmadığı evde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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