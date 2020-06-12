Iğdır'da yıldırım düşen ev yandı

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünde dün saat 23.30 sıralarında sağanak yağış sırasında Atış ailesine ait eve yıldırım düştü. Orhan Atış ve eşinin 3 ay önce ABD'de yaşayan oğullarını ziyarete gittikleri için kimsenin olmadığı evde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.