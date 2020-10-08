IĞDIR (İHA)
Son Güncelleme:
Iğdır’da tarihi eser kaçakçılığı
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında Iğdır Merkez Emek mahallesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda tespit ve takibi yapılan şahıslarla birlikte 2 adet “tarihi eser nitelikli heykel” ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle