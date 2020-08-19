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IĞDIR (İHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

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Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı
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Iğdır’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bin 511 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Tuzluca İlçesi Gaziler Köyü bölgesinde tespit ve takibi yapılan bir araçta bin 511 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.
Kaçakçılık olayına karışan 2 kişi gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

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