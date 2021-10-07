Iğdır'da sosyolog Mustafa Sefa'nın vurulma anı kamerada

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Olay, 5 Ekim günü Halfeli Caddesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Mustafa Sefa, iş yerinin tadilatta olması nedeniyle hemen karşıdaki petrol istasyonuna ait tuvalete gitti. Sefa, geri döndüğünde iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eşinin kardeşi Süleyman Aras ile onun amcasının oğlu F.A. ile karşılaştı.

Motosiklet üzerindeki kuzenlerden arkada oturan Süleyman Aras, Mustafa Sefa'ya tabancayla 5 el ateş etti. Kurşunlardan biri Mutafa Sefa'nın bacağına isabet etti. Sefa yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Sefa, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Bölgedeki mobese ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, iki kuzeni azmettirdikleri iddiasıyla İ. A ve İ. A.'yı gözaltına aldı. Süleyman Aras ile F.A. da yapılan çalışmayla yakalandı.

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Hastanede tedavisi süren Mustafa Sefa, polise verdiği ifadesinde, "Kurum tadilatta olduğu için lavabo ihtiyacı sebebiyle karşıdaki petrol istasyonuna gittim. Dönüşte motosikletle yanıma gelenlerden bir süre önce ayrıldığım eşimin kardeşi Süleyman Aras ile amcasının oğlu F.A. idi. Süleyman, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu esnada yakın mesafeden 5 el ateş etti. Bacağımdan yaralanıp yere düştüm. Her iki şahıs ve onları azmettirenlerden şikayetçiyim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden Süleyman Aras tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.