Iğdır'da sosyolog Mustafa Sefa'nın vurulma anı kamerada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Galatasarayda zoraki yeni sözleşme Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...Galatasaray'da 'zoraki' yeni sözleşme! Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...#Galatasaray
Gıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacakGıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak#Fahiş Fiyat
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Son hali şaşırttı TOGGda dikkat çeken detaySon hali şaşırttı! TOGG'da dikkat çeken detay#TOGG
Yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomlarıYeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!#Salgın
İnanılmaz yoğunluk Ucu bucağı görünmüyor İnanılmaz yoğunluk! Ucu bucağı görünmüyor#Kaçak Göçmen
Koronanın uğramadığı tek ülke DSÖ harekete geçti'Korona'nın uğramadığı' tek ülke! DSÖ harekete geçti#Kuzey Kore
Meteoroloji tarih verdi... Pastırma sıcakları geliyorMeteoroloji tarih verdi... 'Pastırma sıcakları' geliyor#Meteoroloji
Güzellik kaderiydi, bedelini ağır ödediGüzellik kaderiydi, bedelini ağır ödedi#Emily Ratajkowski
Kentte 5 farklı bölgede kâbusu yaşatmıştı Pusuya düşürüldü suçüstü yakalandıKentte 5 farklı bölgede kâbusu yaşatmıştı! Pusuya düşürüldü suçüstü yakalandı#Adana
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi miBoğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?#Boğaziçi Üniversitesi
HABERLERGündem Haberleri

Iğdır'da sosyolog Mustafa Sefa'nın vurulma anı kamerada

#Iğdır#Sosyolog#Mustafa Sefa
Iğdırda sosyolog Mustafa Sefanın vurulma anı kamerada

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Mustafa Sefa'nın (31), motosikletli iki kişi tarafından ayağından vurulduğu anlar kameralara yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden silahı ateşleyen eski kayınbiraderi Süleyman Aras (30) tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 5 Ekim günü Halfeli Caddesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Mustafa Sefa, iş yerinin tadilatta olması nedeniyle hemen karşıdaki petrol istasyonuna ait tuvalete gitti. Sefa, geri döndüğünde iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eşinin kardeşi Süleyman Aras ile onun amcasının oğlu F.A. ile karşılaştı.

Iğdırda sosyolog Mustafa Sefaya silahlı saldırı

İlgili Haber:Iğdır'da sosyolog Mustafa Sefa'ya silahlı saldırı

Motosiklet üzerindeki kuzenlerden arkada oturan Süleyman Aras, Mustafa Sefa'ya tabancayla 5 el ateş etti. Kurşunlardan biri Mutafa Sefa'nın bacağına isabet etti. Sefa yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Sefa, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Bölgedeki mobese ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, iki kuzeni azmettirdikleri iddiasıyla İ. A ve İ. A.'yı gözaltına aldı. Süleyman Aras ile F.A. da yapılan çalışmayla yakalandı.

Iğdırda sosyolog Mustafa Sefanın vurulma anı kamerada

Haberin Devamı

Hastanede tedavisi süren Mustafa Sefa, polise verdiği ifadesinde, "Kurum tadilatta olduğu için lavabo ihtiyacı sebebiyle karşıdaki petrol istasyonuna gittim. Dönüşte motosikletle yanıma gelenlerden bir süre önce ayrıldığım eşimin kardeşi Süleyman Aras ile amcasının oğlu F.A. idi. Süleyman, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu esnada yakın mesafeden 5 el ateş etti. Bacağımdan yaralanıp yere düştüm. Her iki şahıs ve onları azmettirenlerden şikayetçiyim" dedi.

Iğdırda sosyolog Mustafa Sefanın vurulma anı kamerada

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden Süleyman Aras tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlgili Haberler:

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararıSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'Gıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak
Haberle ilgili daha fazlası:
#Iğdır#Sosyolog#Mustafa Sefa