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Haber Giriş: 22.10.2020 - 09:27 | Son Güncelleme:

Iğdır’da sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı

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Iğdır’da sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı
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Iğdır’da 2 grup arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Olay, Iğdır Doğubayazıt Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında aralarında bulunan husumet nedeniyle kavga çıktı. Savaş alanına dönen kavgada sopa, sandalye ve bıçaklar kullanıldı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Kavganın başlamasıyla vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler olaya hemen müdahale etti. Olayda yaralananlardan biri yan tarafına bıçak darbesi alırken diğer kişiler de farklı yerlerinde yaralandılar. Yaralıların hastaneye kaldırılması için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olayda yaralananlar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toplanan kalabalığı polis güçlükle dağıttı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

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