IĞDIR (AA)
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Iğdır'da sit alanında kazı yapan 6 kişi yakalandı
Iğdır'da sit alanına getirdikleri inşaat makineleriyle define arayan 6 kişi gözaltına alındı.
Tuzluca ilçesine bağlı Karakoyun köyünde bulunan sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, inşaat makineleriyle kazı yapan 6 kişiyi yakaladı.
Kazıda kullanılan jeneratör, inşaat tipi kırıcı/delici ve çelik halat makinesi gibi birçok ekipmana el konuldu.
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