Iğdır'da sandalyeli-bıçaklı kavga: 5 yaralı

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Söğütlü Mahallesi'ndeki kahveler bölgesinde dün akşam Sisko ve Dur aileleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşerek taraflar, ellerine aldıkları sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı. Cadde ortasındaki kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 4 kişi de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakla yaralanan Fahrettin Sisko'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis, kavgayla ilgili Sisko ailesinden 2, Dur ailesinden de 3 kişiyi gözaltına aldı. Çevredeki bazı kişiler, kavgayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntülerken, olay sonrası esnaf da kaldırımdaki eşyalarını toparlamaya çalıştı.