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Iğdır'da sandalyeli-bıçaklı kavga: 5 yaralı

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#Kavga#Iğdır#Kahve
Iğdırda sandalyeli-bıçaklı kavga: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 11:23

Iğdır'da kahveler bölgesinde iki aile arasında çıkan, sandalye ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.

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Söğütlü Mahallesi'ndeki kahveler bölgesinde dün akşam Sisko ve Dur aileleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşerek taraflar, ellerine aldıkları sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı. Cadde ortasındaki kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 4 kişi de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakla yaralanan Fahrettin Sisko'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgayla ilgili Sisko ailesinden 2, Dur ailesinden de 3 kişiyi gözaltına aldı. Çevredeki bazı kişiler, kavgayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntülerken, olay sonrası esnaf da kaldırımdaki eşyalarını toparlamaya çalıştı.

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#Kavga#Iğdır#Kahve

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