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Iğdır'da muhasebe personeli zimmetine 40 milyon TL geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı

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#Iğdır#Polis#Muhasebe
Iğdırda muhasebe personeli zimmetine 40 milyon TL geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 17:57

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde muhasebe personeli olan Ö.İ., zimmetine 40 milyon lira geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında merkezin müdürü A.E. iseserbest bırakıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde bir görevlinin kurumun muhasebe personeli olan Ö.İ. hakkında yaptığı ihbar üzerine Bakanlık müfettişi görevlendirildi.

Yapılan denetimde Ö.İ.'nin mükerrer ödemeler adı altında yaklaşık 40 milyon TL’yi kendi ve yakınlarının hesaplarına aktardığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında merkezin müdürü A.E. ve muhasebe personeli görevden alındı.

İdari ve adli soruşturma başlatılarak şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı, malvarlıkları ve hesapları üzerine tedbir konuldu. Müfettiş raporu üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile soruşturma kapsamında A.E. ve Ö.İ., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah gözaltına alındı.

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Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.İ. tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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#Iğdır#Polis#Muhasebe

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