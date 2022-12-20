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Iğdır'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

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#Iğdır#Minibüs#Kaza
Iğdırda minibüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 22:28

Iğdır'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer E. yönetimindeki 09 DJ 581 plakalı minibüs, Fesih S. yönetimindeki 76 AAK 870 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki otomobillere vurarak durabilirken kamyonet ise bir evin bahçesine girerek durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Rana K., Eyüp K., Metehan A., Goncagül K., Selma A., Bedirhan A., İsmet A., Fatih B., Okan Ç., Bayram A. ve Muhammet S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Iğdır#Minibüs#Kaza

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