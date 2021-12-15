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Iğdır'da leopar görüldü... 'Beklenen müjdeli bir haber'

#Iğdır#Leopar#Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu
Iğdırda leopar görüldü... Beklenen müjdeli bir haber

Dünyada nesli tükenme tehlikesindeki leopar, Türkiye'nin 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da görüldü. Leopar, Türkiye-İran sınırındaki kırsal alanda termal kameraya yansıdı.

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Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, leoparın görüntülenmesinin 'beklenen müjdeli bir haber' olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, IUCN Küresel Dağılımı'na bakıldığında leoparın dağılım haritasının, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bittiğini belirterek, "Leopar, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan. Gürcistan ve İran'da düzenli olarak görülmektedir. Biz bölgede leoparın varlığını bekliyorduk. 2017 yılında hazırladığım Iğdır'ın memelileri listesinde, leopar da olması beklenen tür olarak yer alıyor" diye konuştu.

 

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#Iğdır#Leopar#Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu

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