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IĞDIR (İHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 10:21,Son Güncelleme:

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağdı

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Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağdı
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Iğdır’da bir haftadan uzun süredir devam eden kar yağışı dün yerini dolu ve fırtınaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün doğu illeri için yaptığı sağanak yağışı devam ederken dün Iğdır’da aniden bastıran fırtına sonrasında dolu yağdı. Dolu sonrası başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. İl genelinde fırtına yaşanırken dolu sadece bazı mahallelere yağdı. Yağan dolu sonrası kayısı üreticileri kaysıların zarar görmesinden korkuyor.
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Iğdır Çarşamba günü sağanak yağışlı olurken, Pazar gününe kadar ise gök gürültülü yağışlı geçecek.

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