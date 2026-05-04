Iğdır'da koyun sürüsüne arılar saldırdı! Peş peşe eğimli alana yuvarlanan bin koyun öldü

#Iğdır#Koyun#Arı Saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 10:52

Iğdır'da yaylaya götürülmek üzere yola çıkarılan koyun sürüsüne arılar saldırdı. Sürü halinde kaçarken peş peşe sulama kanalının yanındaki eğimli alana yuvarlanan yaklaşık bin koyun öldü. Sürü sahibi İsmail Naral ile 4 çoban da arı sokması nedeniyle hastanelik oldu.

Olay, Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasında meydana geldi. İsmail Naral, kendisine ait yaklaşık 4 bin baş koyun sürüsünü Tuzluca'daki yaylaya götürmek üzere 4 çobanıyla yola çıktı. Sürü giderken arazide bakılan 200 kovandaki arılar saldırdı. Sürü bir anda kaçarken, peş peşe sulama kanalının yanındaki eğimli alana yuvarlanan bin koyun öldü. Arı sokması sonucu İsmail Naral ile 4 çoban da hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Olayla ilgili bilgi veren İsmail Naral, “4 bin koyunu Tuzluca'daki yaylaya götürecektik. Arazide ilerlerken arılar koyunlara saldırdı. Panikleyen koyunlar kanal yanındaki boşluğa düştü. İzdihamda yaklaşık bin koyun telef oldu. Jandarma, AFAD gelerek inceleme yaptı. Telef olan koyunlar hala arazide. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hasar tespiti yapmasını bekliyoruz. Ancak bine yakın koyun telef oldu. Zararımız çok büyük" dedi.

