Gündem Haberleri

Iğdır'da korkunç olay: Ceren Işıki evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu! 3 kişi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Iğdır#Ceren Işık#Şüpheli Ölüm
Iğdırda korkunç olay: Ceren Işıki evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu 3 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 13:40

Iğdır’da 27 yaşındaki Ceren Işık’ın evde göğsünden silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Polis, Ceren Işık’ın olay öncesi birlikte alkol aldığı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki bir binada meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir kadının intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ceren Işık’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Işık’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim K.’yi gözaltına aldı. İbrahim K. ifadesinde evde 4 kişi alkol aldıklarını, bir süre sonra Hakan T. ve Bedri Y.’nin ayrıldığını, kendisi de dışarı çıktıktan sonra içeriden tek el silah sesi duyduğunu öne sürdü. İbrahim K.’nin ifadesi doğrultusunda Hakan T. ve Bedri Y. de yakalandı.

ANNESİYLE YAZIŞMIŞ

Ceren Işık’ın cep telefonunda yapılan incelemede, olay öncesi annesiyle yazıştığı, intihar edeceğini ifade edip, helallik istediği mesajlar tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

