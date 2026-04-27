Iğdır'da korkunç olay! 1’i kadın 2 kişi evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 12:10

Iğdır'da Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ile Ali Mamak’ın, evde silahla vurulmuş cesetleri bulundu.

Olay, dün gece Bağlar Mahallesi Güzide Caddesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir binadan silah sesi geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın 3'üncü katındaki daireye giren ekipler, bir kadın ile bir erkeği kanlar içinde buldu.

Yapılan kontrolde, her 2 kişinin de de silahla vurulduğu ve hayatını kaybettikleri belirlendi. Polis, ölenlerin Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ile Ali Mamak olduğunu tespit etti.

Bayramova ve Mamak’ın cenazeleri, Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

