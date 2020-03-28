MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIğdır'da, kayısı ağaçları çiçek açtı
GeriGündem Iğdır'da, kayısı ağaçları çiçek açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Iğdır'da, kayısı ağaçları çiçek açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Iğdır'da, kayısı ağaçları çiçek açtı
Abone Olgoogle-news

KAYISI üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Iğdır'da, kayısı ağaçları çiçek açtı.

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır Ovası'nda, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Türkiye'de, kayısı üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, baharda çiçek açan kayısı ağaçları fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Mikroklima iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle yıllık yaklaşık 50 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı kentte, çiçek açan kayısı ağaçları bir yandan doğaseverlerin ilgi odağı olurken bir yandan da bölgenin turizmine katkı sağlıyor. Kayısı bahçelerinin çiçek açmasıyla görsel şölen yaşandığını söyleyen Nihat Aras, "İnşallah bu güzellik koronavirüsü unutturur" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle