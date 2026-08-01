Iğdır'da 'kamuda iş' vaadiyle 1,8 milyon liralık dolandırıcılık: 1 tutuklama

Iğdır'da kendisini devlet bürokrasisinde üst düzey tanıdıkları olan biri olarak tanıtıp vatandaşları kamuda iş garantisi vaadiyle 1 milyon 800 bin lira dolandıran şüpheli M.M.G., emniyetin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla M.M.G.’nin devlet bürokrasisinde üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek kamuda iş garantisi vaadiyle vatandaşları 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.M.G. gözaltına alındı. M.M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.