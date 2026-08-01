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Iğdır'da 'kamuda iş' vaadiyle 1,8 milyon liralık dolandırıcılık: 1 tutuklama

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#Iğdır Dolandırıcılık#Kamu İş Garantisi#Tutuklama
Iğdırda kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon liralık dolandırıcılık: 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 09:09

Iğdır'da kendisini devlet bürokrasisinde üst düzey tanıdıkları olan biri olarak tanıtıp vatandaşları kamuda iş garantisi vaadiyle 1 milyon 800 bin lira dolandıran şüpheli M.M.G., emniyetin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

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Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla M.M.G.’nin devlet bürokrasisinde üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek kamuda iş garantisi vaadiyle vatandaşları 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Iğdırda kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon liralık dolandırıcılık: 1 tutuklama

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.M.G. gözaltına alındı. M.M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Iğdır Dolandırıcılık#Kamu İş Garantisi#Tutuklama

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