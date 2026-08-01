Iğdır'da 'kamuda iş' vaadiyle 1,8 milyon liralık dolandırıcılık: 1 tutuklama

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla M.M.G.’nin devlet bürokrasisinde üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek kamuda iş garantisi vaadiyle vatandaşları 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.M.G. gözaltına alındı. M.M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.