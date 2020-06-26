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IĞDIR (AA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Iğdır'da Kafkas keleri görüntülendi

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Iğdır'da Kafkas keleri görüntülendi
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Sürüngenler arasında nadir görülen türlerden olan Kafkas keleri, Iğdır'da görüntülendi.

Dünyada, Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, Ağrı Dağı eteklerindeki kayalıklarda yaşıyor.

Burada 2017 yılında görüntülenerek kayıt altına alınan Kafkas keleri, doğada en zor görülebilen sürüngen türleri arasında bulunuyor.

Bilimsel adı paralaudakia caucasia olan Kafkas keleri, birçok doğa fotoğrafçısının da görüntülemek istediği türler arasında yer alıyor.

Kafkas kelerinin, Ağrı Dağı eteklerindeki Yazlık köyü kırsalında haber çalışması yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibince çekilen görüntüleri dikkati çekiyor.

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