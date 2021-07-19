Iğdır'da iğrenç olay! 11 yaşındaki torununu istismar eden oğlunu suçüstü yakaladı

R.B., 4 yıl önce eşinden boşanan ve mahkeme kararıyla yanına aldığı 2 kızıyla birlikte yaşayan oğlu M.B.’nin evine gitti. R.B., oğlu M.B.’yi 11 yaşındaki kızı S.B.’ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı. R.B.’nin tepki göstermesi üzerine önce tartışma ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında M.B., babası R.B. ile kızı S.B.’yi dövdü, sonra da “Ben işe gidiyorum, birine söylerseniz sizi öldürürüm” diye tehdit ederek evden çıktı. R.B., polisi arayarak oğlunu ihbar etti.

İhbar üzerine eve gelen polisler, S.B.’nin de dedesinin iddiasını doğrulaması üzerine M.B.’yi gözaltına aldı. M.B., polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 2 kızı ise koruma altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve hakkındaki iddiaları reddeden M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.B.’nin kızına yaklaşık 1,5 yıldan beri cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

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