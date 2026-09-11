Iğdır'da idare mahkemesi kuruldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; yargılamaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi, adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha kolay ve güçlü biçimde ulaştırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, Iğdır İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Iğdır ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine ilişkin karar, 11 Eylül 2026 tarihli ve 33367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İdari yargı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, yargısal süreçlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak bu önemli adımın Iğdır’ımıza, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

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Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı.