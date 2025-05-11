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Iğdır'da feci kazada elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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#IĞDIR#TRAFİK#KAZA
Iğdırda feci kazada elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 06:35

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında elektrikli motosiklet sürücüsü İbrahim Safa hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İskender Iğdır Caddesi Karakuyu yolu kesişiminde Bedrettin G. idaresindeki 76 ABA 767 plakalı otomobil, seyir halinde olan İbrahim Safa yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Safa, sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü İbrahim Sefa hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#IĞDIR#TRAFİK#KAZA

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