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Haber Giriş: 31.12.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Iğdır'da diyaliz sorumlusu doktor Emin Akyıldız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Iğdır'da diyaliz sorumlusu doktor Emin Akyıldız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Iğdır Devlet Hastanesi’nde görevli diyaliz sorumlusu Uzman Doktor Emin Akyıldız, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Emin Akyıldız, koronavirüs nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Akyıldız’ın daha sonra Van'a sevk edildiği öğrenildi. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yoğum bakım servisinde tedavi altına alınan Uzm. Dr. Emin Akyıldız’ın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uzm. Dr. Emin Akyıldız’ın 65 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olduğu, yıllarca Iğdır’da hizmet verdiği ve halk tarafından da çok sevilen bir doktor olduğu öğrenildi.

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