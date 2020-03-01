Iğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya

İran'da, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından Türkiye'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan Dilucu Sınır Kapısı da kapatıldı. Yaklaşık 2 haftadır Nahçıvan Dilucu Sınır kapısında Türkiye'ye girmek için bekleyen Türk TIR şoförlerine bugün valilik ve Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan kumanyalar dağıtıldı. İçerisinde gıda maddesi bulunan yardım paketleri jandarma ve polis tarafından yaklaşık 50 şoföre dağıtıldı. Yetkililer, içerisinde temizlik ve gıda maddesi bulunan kumanyaların dağıtımının devam edeceğini söyledi.