MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya
GeriGündem Iğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
IĞDIR, (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 18:43,Son Güncelleme:/

Iğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Iğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya
Abone Olgoogle-news

IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'na bekleyen TIR şoförlerine valilik ve Kızılay tarafından hazırlanan kumanyalar dağıtıldı. Yetkililer, içerisinde temizlik ve gıda maddesi bulunan kumanyaların dağıtımının devam edeceğini söyledi.

İran'da, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından Türkiye'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan Dilucu Sınır Kapısı da kapatıldı. Yaklaşık 2 haftadır Nahçıvan Dilucu Sınır kapısında Türkiye'ye girmek için bekleyen Türk TIR şoförlerine bugün valilik ve Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan kumanyalar dağıtıldı. İçerisinde gıda maddesi bulunan yardım paketleri jandarma ve polis tarafından yaklaşık 50 şoföre dağıtıldı. Yetkililer, içerisinde temizlik ve gıda maddesi bulunan kumanyaların dağıtımının devam edeceğini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle