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Iğdır’da DEM Parti İl Başkanı tutuklandı

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#Iğdır#DEM Parti#Tutuklama
Iğdır’da DEM Parti İl Başkanı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 07:00

Iğdır’da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan ve patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk tutuklandı.

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Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015’te, Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.

YAKALANAN TERÖRİST ANLATTI

Dilucu Kara Hudut Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK Terör örgütünün sözde bölge sorumlusu H.D., Şırnak’ta yakalanarak Iğdır’a getirildi. H.D.’nin verdiği ifade doğrultusunda polisleri şehit eden patlayıcının yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği belirtilen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk’un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Hâkim karşısına çıkarılan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk, Saliha Ağrı ve Ümit Emre ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘polislerin şehit edilmesi olayına iştirak etmek’ suçlarından tutuklandı.
                                    

 

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#Iğdır#DEM Parti#Tutuklama

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