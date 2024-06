Iğdır'da dehşet: Bir yıldır boşanmak istediği eşi, otomobilde darbedip bıçakladı... 'Arkam sağlam, bana bir şey olmaz' diyordu...

Haberin Devamı

Iğdır'da Leyla Akay, bir kurumda güvenlik görevlisi olan Sinan Akay ile 10 yıl önce dünyaevine girdi. Evliliğinden 2 çocuğu olan Leyla Akay, gördüğü şiddet nedeniyle 2019'da boşanma davası açtı. Aile büyüklerinin araya girmesiyle evliliğine devam eden Leyla Akay, bir süre sonra kötü günleri yeniden yaşadı. Çocukları için eşinin şiddet ve hakaretlerine boyun eğdiğini belirten Leyla Akay, geçen yıl aldatıldığını öğrenince haziran ayında adliyeye gidip boşanma dilekçesi verdi. Leyla Akay, cep telefonundaki ses kayıtlarını dinlettiği eşi Sinan Akay ile tartıştı. Sinan Akay, ses kayıtlarını silmeyen Leyla Akay'ı çocuklarının gözü önünde darbedip bıçakla yaraladı. Akay, şikayet üzerine gözaltına alındı.

"ARKAM SAĞLAM, BANA NE POLİS NE SAVCI BİR ŞEY YAPAMAZ"

Leyla Akay, her şiddet olayı sonrası şikayetçi olduğunu ancak eşinin her seferinde serbest bırakıldığını belirtti. Hem kendisi hem de evlatları için Sinan Akay'dan kurtulmak isteyen Leyla Akay, yardım istedi. Gördüğü şiddetin tüm belgelerini mahkemeye sunduğunu belirten Akay, "Aldatıldığımı öğrendiğim gün eşim beni darbetti ve bıçakladı. Çocuklarımı da alıp annemin evine yerleştim. Boşanmak istediğim eşim, geçtiğimiz hafta, 3 Haziran günü benimle buluşup, anlaşmalı boşanmak için konuşmak istediğini belirtti. Adliye binasının yanında buluştuk. Kendine ait olan otomobile bindim. Bir süre sonra bana yine hakaretler etmeye başladı. Arabayı durdurmasını istedim. Fakat eliyle ve bıçakla vurmaya başladı. Hayatımı kurtarmak için kendimi arabadan atmak isterken saçımdan tuttu. Arkadan gelen başka bir araç sürücüsü durumu fark edip, kornaya bastı. Eşim, adamı fark edince beni orada atıp uzaklaştı. Her tarafım kanlar içinde ve kıyafetlerim yırtılmıştı. Bana vururken 'Seni öldüreceğim, yüzüne kezzap dökeceğim' diye tehdit ediyordu. Beni her dövdüğünde, 'Arkam sağlam, bana bir şey olmaz. Bak seni kaç kere dövdüm, bıçakladım. Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz' diyordu. Yaşadıklarıma bakınca haklı olduğunu görüyor ve korkuyorum" diye konuştu.

"İTİRAZ ÜZERİNE EV HEPSİ VERİLDİ AMA GEZERKEN GÖRÜLDÜ"

Olaydan sonra polis merkezine gidip suç duyurusunda bulunduğu Sinan Akay'ın polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anlatan Leyla Akay, "Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbirine savcılık makamınca itiraz edilmesi üzerine eşim hakkında ev hapsi uygulandı. Fakat sanırım elektronik kelepçe yok. Iğdır, küçük yer olduğu için eşimi dışarıda gezerken görenler var. Ben ölmek değil, adalet istiyorum. Bana hayatı zindan eden kişi, bir kurumda güvenlik görevlisi. Taciz dosyasında adı geçiyor. Arkadaşı hapis cezası aldı, bu ise 'Adamlarım halletti' diyerek ortada geziyor. Alkolden 3 kez ehliyetine el konulan Sinan Akay, şu anda da ehliyeti olmamasına rağmen kendi aracıyla emniyete geliyor. Bunu polislere söylememe rağmen yine işlem yapılmadı. Alkolik bir adama çocuklarımı teslim etmek istemiyorum sesimi duyurmak istiyorum. Çocuklarımın velayeti bende olmasına rağmen kaç kere kaçırmak istedi. Eşim beni aldattığını yakaladığımda ses kayıtlarını izlerken de dövüp, bıçakladı ama yine hapis yatmadı. Cezaevine girmesi için benim ölmem mi lazım?"

"KENDİNİ YARALADI"

Öte yandan Sinan Akay'ın olaydan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, "Olay günü beni çağırdı, 'Gel beni al hastayım' falan dedi. Kendisini doktora götürmeyi teklif ettim, ancak kabul etmedi. Benimle barışmak istediğini söyledi. Ben de kabul etmedim ve "Seni istemiyorum artık" dedim. Kendisine kesinlikle fiziksel şiddet uygulamadım. Yüzündeki, gözündeki yara izleri, kendisini tokatlaması sonucu olmuştur. Benim yanımda kendisini tokatlamaya başlayınca ben engel oldum, sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Araç seyir halindeyken Karakoyunlu tarafında ışıklarda arabadan atlamak istedi, kendisini tuttum. Bu olaylar yaşandıktan sonra Leyla, Melekli yolunun üzerindeki ışıklarda arabadan bana küfrederek indi. Barışma isteğini benim kabul etmemem sebebiyle arabadan küfrederek indi. Sonrasında başka bir aracın bize korna çaldığını duymadım. Leyla'nın ondan yardım isteyip istemediğini bilmiyorum. Leyla arabadan kendi isteğiyle ayrıldı" dediği öğrenildi.

Leyla Akay ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımların ardından yeniden gözaltına alınan Sinan Akay, tutuklanıp cezaevine gönderildi.