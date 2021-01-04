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Cihan KÜÇÜKARAS/TUZUCA (Iğdır), (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 15:59 | Son Güncelleme:

Iğdır'da çatı katı, alev alev yandı

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Iğdır'da çatı katı, alev alev yandı
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IĞDIR’ın Tuzluca ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yanan evde yaşayan Hanımzer- Hüseyin Dumrul çifti, yakınları tarafından Kars'ın Digor ilçesindeki Halıkışla köyüne götürüldü.

Tuzluca ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Hanımzer ile Hüseyin Dumrul çiftinin yaşadığı, 3 katlı binanın çatı katında dün akşam yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, kontrol altına alınamayınca takviye olarak belediyeden ekip istendi. Yangın, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Alevlerin sardığı çatı katı ise kullanılamaz hale geldi. Yanan evde yaşayan 3 çocuk sahibi Hanımzer- Hüseyin Dumrul çifti, yakınlarınca Kars'ın Digor ilçesindeki Halıkışla köyüne götürüldü.

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