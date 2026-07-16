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Iğdır’da alkollü kadınlar kadınlar saç saça kavga etti

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#Iğdır#Kadın#Kavga
Iğdır’da alkollü kadınlar kadınlar saç saça kavga etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 14:27

Iğdır'da alkollü oldukları öne sürülen 3 kadının saç saça baş başa kavga ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kimlikleri tespit edilen 3 kişiden 1’ini yakaladı. Polisler, kavgaya karışan diğer 2 kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Olay, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen 3 kadın, taksiden indikleri sokakta bağırarak çevreyi rahatsız etti. Bir süre sonra kadınlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Iğdır’da alkollü kadınlar kadınlar saç saça kavga etti

Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça baş başa kavga ettiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kadınların kavga ettiği sırada 2 kişinin de onları izlediği görüldü.

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Iğdır’da alkollü kadınlar kadınlar saç saça kavga etti

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Olaya ilişkin çalışma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri tespit edilen 3 kişiden 1’ini yakaladı. Polisler, kavgaya karışan diğer 2 kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Iğdır#Kadın#Kavga

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